هل من الممكن أن نكتشف مع مرور الوقت ـ قصر أو طال ـ الكثير من أسرار مرحلة التحوّل الكروي النهضوي منذ انطلاقتها قبل 3 مواسم، بدعم سخي من الدولة؟ وهي مليئة بالاستفهامات. ليس أقلها:

هل كان الخطأ في طريقة التنفيذ «إدارة برنامج الاستقطاب» أم توقيت التنفيذ «انطلق مطلع تعاقدات صيف موسم 2023ـ2024» أم التقديرات الخاطئة لمن قام بالتنفيذ ـ سعد اللذيذ مثالًا ـ فتراكمت أخطاء «العود من أول ركزة»!



المفارقات التي خرج بها كُثر من محبي الأندية الأربعة من شركات الصندوق «الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد» إلى جانب العلا ونيوم والدرعية ترتكز دومًا على التذمر من تباين في الدعم بينها.

لا أحد راضٍ !!

في المقابل الأندية المدعومة من «وزارة الرياضة» تشتكي من «حوكمة» المخصصات. وضعف مواردها المالية الأخرى. مقابل عشرات الملايين يحصل عليها منافسوهم من أثرياء الشركات!

ربما في نظري، جميعها محل جدل، وأخذ وعطاء فيها وحولها، لكن تناسينا نقطة جوهرية، قبل أي محاكمة إعلامية أو جماهيرية. لأي مسؤول في تلك الجهات:

رؤساء أندية مع إدارتيها التنفيذية والرياضية، مَن يحاسبهم على تبديد حصص الدعم السنوية الضخمة في صفقات خاسرة. وعقود متضخمة للاعبين محترفين أو مدربين. أدخلت الأندية في «نكبة» في عز «الوفرة» المالية، مَن يحاسبهم وكيف يحاسبهم؟، وهناك من يبرئ ساحتهم من الجمهور ويدافع عن بعض قراراتهم الفادحة، حتى يسترخي في نقد برنامج الاستقطاب فقط؟