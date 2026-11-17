ليس في حياة الإنسان شيء أقرب من الأخ.. فهذه أعمق علاقة بشرية عرفتها الدنيا.. وحينما تفقد أخاك، فبالتأكيد تكون تعرضت لكسر لن ينجبر العمر كله.



أقول هذا الكلام، وأنا أجاهد الحزن وشقيقي خالد انتقل إلى جوار ربه.. والله سبحانه يشهد ما كان أي أخ وما كان أي شقيق وما كان أي قريب.. كان قلبًا رحومًا طيبًا صادقًا على هيئة إنسان.. ولو أردت استعادة ذكريات تدلني على لطافته وطهارته، فستحتاج لكلمات لا تنتهي بسهولة.. يغالبني حزني عليه، وكأنني لم أعرف الفقد قبله.



كان نموذجًا حيًّا أمامي لمعنى أن يكون الرجل محبوبًا وصادقًا وطيبًا ويملك أخلاقًا مثالية تجعل منه الصديق الأقرب لكل مَن عرفه وتعامل معه.



حينما كانت زوجتي نورة تغمدها المولى بواسع رحمته ترقد على سرير المرض، كنت أتلقى مكالماته المستمرة للسؤال عنها، وعندما أخبره بالحقيقة أجده يذرف الدموع كالأطفال، الأمر الذي جعلني فيما بعد أخفي الأخبار الصحيحة عنه، وأضطر دوما للقول إنها تتمتع بصحة جيدة حتى وإن كان وضعها خلاف ذلك حتى لا أراه منكسرًا ومتألمًا.. رحم الله نورة ورحم الله خالد..



سيترك خالد فراغًا هائلًا في حياتنا كعائلته بصفة عامة، لكنه سيترك في روحي أنا بالذات جرحًا لن تستطيع الليالي علاجه، فقد كنت أراه ملاكًا يمشي على الأرض، وكم من مرة أيقنت ذلك الحوار الوجداني الذي لطالما دار بينه وبين والدتي.. كانت تقول أمدها الله بالعمر الوفير: «القلب مكان، وكل واحد له مكان».. فيرد عليها خالد: «قولي القلب مكان، وخالد متربع في كل مكان».. وهو صادق والله.. كان يعرف مكانته ومحبة كل الأقارب له.. كان خالد هو الحب الذي يتفق عليه الجميع.. هذه حقيقة أشهد الله عليها.



كنت أرى فيه رجلًا وطنيًّا محبًا لهذا البلد الغالي على قلوب أبنائه، ما حدا به لتأسيس مجموعة «قضايا وطنية» التي اهتمت بكل ما يهم الوطن من مبادرات اجتماعية وتشاركه الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد في قيادة هذه المنظومة التي ما كان لها هموم غير رفعة وطنها.



أولًا وقبل كل شيء أعزي نفسي فخالد ليس أي فقيد.. أعزّي أبناءه عبد المحسن ومنصور وعبد العزيز والجوهرة وسارة.. أعزي والدتهم التي فقدت سندها في هذا العالم..



رحمك الله يا خالد.. ويشهد جل شأنه أنك ستبقى في وجداننا وذكرياتنا حتى يرث الله الأرض ومن عليها.. جعل الجنة مقامك «يابو عبد المحسن».