انفرد منتخب غينيا بيساو الأول لكرة القدم بصدارة المجموعة الـ 12 لتصفيات أمم إفريقيا بعد فوزه الثلاثاء على مدغشقر 2ـ0 بالجولة الرابعة، فيما فرضت تنزانيا التعادل السلبي على نيجيريا في اليوم نفسه.

ونظرًا لأن تنزانيا ضمنت تأهلها مسبقًا بصفتها إحدى الدول المضيفة للبطولة إلى جانب كينيا وأوغندا، فإن مقعدًا تأهيليًا واحدًا فقط يظل متاحًا عن هذه المجموعة وهو ما ستحسمه نتائج الجولتين الأخيرتين، والذي سيكون محصورًا بين غينيا بيساو «10 نقاط» ونيجيريا «7 نقاط»، فيما تبتعد مدغشقر بنقطتين متساوية مع تنزانيا.

وفي المباراة الأولى التي استضافها ملعب «24 سبتمبر الوطني» في بيساو العاصمة تقدم أصحاب الأرض عن طريق ماما بالدي «32».

وفي الحصة الثانية عززت غينيا بيساو تقدمها بالهدف الثاني عن طريق رودريجيز «70».

أما المباراة الثانية بزنجبار فخاضت نيجيريا المباراة على ملعب «أمان» في غياب المهاجمين أديمولا لوكمان، الذي تعرض لإصابة بالركبة خلال المواجهة الأولى، وفيكتور أوسيمين بسبب خضوعه لجراحة في الركبة.

واضطرت تنزانيا لإجراء تبديلين في الشوط الأول بعد تعرض كل من نوفاتوس تشيلامبو وتشارلز مومبوا للإصابة.

من جانبها، دفعت نيجيريا بأكور آدامز وأليكس إيوبي بعد مرور ساعة من اللعب، ثم أشركت لاحقًا الحسن يوسف لكن نتيجة المباراة بقيت على حالها.

ومنح هذا التعادل غينيا بيساو فرصة للانفراد بالصدارة بفارق ثلاث نقاط، وستواجه نيجيريا في مارس، حيث ستُحسم في الجولتين الأخيرتين البطاقة المتبقية عن المجموعة.