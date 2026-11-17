تُقدِّم تجربة جواو فيليش مع النصر نموذجًا مهمًّا لفهم مسؤولية المدرب في استثمار قدرات اللاعبين، خاصَّةً مع تزايد أعداد النجوم الأجانب في الدوري السعودي، وما يصاحب ذلك من اختلافٍ في مستوياتهم، وخلافاتٍ أحيانًا حول أدوارهم الفنية، فالموهبة تمنح اللاعب إمكاناتٍ مميَّزةً، بينما يُحدِّد المدرب كيف تتحوَّل تلك الإمكانات إلى تأثيرٍ حقيقي في أداء الفريق.

وعندما تولى جورجي جيسوس تدريب النصر، وجد في فيليش لاعبًا يناسب دور المهاجم الثاني خلف رونالدو، قريبًا من منطقة الجزاء، وقادرًا على التحرك بين الخطوط، والمشاركة في صناعة الهجمات وإنهائها. وساعد هذا التوظيف اللاعب في استثمار مهاراته بالمساحات التي يُفضِّلها دون التقيد بمركز الجناح التقليدي.

ومع آنج بوستيكوجلو، حافظ فيليش على تأثيره، لكنَّ أرقامه كشفت تحوُّلًا في طبيعة مساهمته، فمن التسجيل بصورةٍ أكبر إلى صناعة الأهداف بصورةٍ أكبر. وهذا لا يعني بالضرورة تغيير مركزه، بل يطرح أهمية دراسة مسؤولياته الهجومية، وعلاقته بتحركات رونالدو وبقية زملائه.

وتبرز هنا إحدى أهم مسؤوليات المدرب: فهم خصائص اللاعب، وتحديد الوظيفة المناسبة له، وتنظيم تحركات المجموعة بما يمنحه خياراتٍ متعددةً لاستقبال الكرة والتمرير والتسجيل. كما يحتاج التعامل مع النجوم إلى وضوح الأدوار، وإدارة التوقعات، وتحقيق التوازن بين الحرية الفردية والانضباط الجماعي.

وتظهر بصمة المدرب أيضًا في قدرته على منح اللاعب الموهوب حرية الحركة ضمن مسؤولياتٍ جماعيةٍ واضحةٍ، فعندما يغادر فيليش موقعه للبحث عن المساحة، يصبح تنظيم تحركات زملائه أمرًا أساسيًّا للحفاظ على العمق الهجومي، والتوازن عند فقدان الكرة. وهذه مسؤوليةٌ فنيةٌ، تتطلَّب قيادةً قادرةً على إقناع النجوم بأدوارهم، وتحقيق التكامل بينهم حتى تتحول الحرية الفردية إلى قوةٍ جماعيةٍ.

وفي الدوري السعودي، لا ينبغي أن يكون امتلاك أسماءٍ كبيرةٍ ضمانًا لنجاح الفريق، ولا أن يصبح تراجع لاعبٍ موهوبٍ حكمًا نهائيًّا على قدراته قبل مراجعة طريقة توظيفه والبيئة الفنية المحيطة به.

وتمنح مواجهة الأهلي يوم الجمعة فرصةً جديدةً لمتابعة تأثير فيليش، خاصَّةً في المساحات بين الوسط والدفاع، ومدى قدرة النصر على استثمار تحركاته أمام تنظيم دفاعي مطالبٍ بتقليل الفراغات، فالمدرب لا يصنع موهبة اللاعب، لكنه يصنع الظروف التي تسمح لها بالتأثير. وهنا يظهر الفارق بين امتلاك النجوم وبناء فريقٍ يعرف كيف يستفيد منهم.