دخل الجامبي موسى بارو، جناح فريق الخليج الأول لكرة القدم، بديلًا مطلع الشوط الثاني، وقدَّم بصمتين متنوعتين ساهم بهما في تعادل منتخب بلاده مع ضيفه الإيفواري 2ـ2، الثلاثاء، لحساب الجولة الرابعة من ثالث مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2027.

وتقدّم الإيفواريون مبكرًا بهدف حمل توقيع لوك زوجبي، الظهير الأيمن، في الدقيقة 13 أمام أنظار الجامبي عمر كوليي، مدافع الفيحاء، الذي خاض المباراة كاملة.

ومع بداية الشوط الثاني أشرك الإيرلندي الشمالي جوناثان مكنستري، مدرب جامبيا، بارو بدلًا من زميله عبدولي سانيان بامبا في محاولة للتدارك.

وسريعًا كافأ اللاعب مدربه بصناعته هدف التعادل لزميله ياكوبا مينته، الجناح الأيمن، في الدقيقة 69. وبعد 11 دقيقة أحرز هدف التقدم عن طريق ركلة جزاء. ورفع بارو عدد أهدافه الدولية إلى 16 مبتعدًا بصدارة هدافي جامبيا تاريخيًا.

وعند وصول الدقيقة 90 تعرضت جامبيا لضربة قوية عندما طُرِد المهاجم البديل محمد باداموسي للاعتراض، لتضطر إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين فقط.

واستطاع الضيوف استغلال النقص العددي لمنافسيهم وأحرزوا هدف التعادل عن طريق كريست إينائو أولاي، لاعب الوسط، في ثامن دقائق الوقت البديل.

وحصل كل منتخب على نقطة واحدة رفعت رصيد كوت ديفوار المتصدرة إلى 10 نقاط، فيما بلغت جامبيا 7 نقاط، متقدمة على غانا، ثالثة الترتيب، بفارق نقطة واحدة، بينما تتذيل الصومال المجموعة بلا رصيد.