كسب فريق الشباب الأول لكرة القدم نظيره الخلود 4ـ3 في المباراة التجريبية التي جرت على ملعبه الرديف، الثلاثاء ضمن تحضيراتهما خلال فترة التوقف الجارية.

وسجل رباعية الشباب كلٌ من الكولومبي روجر مارتينيز، والإنجليزي جوش براونهيل «هاتريك»، بينما جاءت ثلاثية الخلود عن طريق محمد صوعان والبرازيلي جوجا «هدفان».

وعمد الألماني توماس ليتش، مدرب الفريق الشبابي، والإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب الخلود، إلى منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين خلال مجريات اللقاء بهدف الوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية قبل استئناف مشوارهما في دوري روشن السعودي.

ويستعد الشباب للقاء مضيفه أبها في 26 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري، وبعده بيوم يستقبل الخلود ضيفه الخليج في الجولة ذاتها.

ويحتل الفريق العاصمي المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 14 نقطة مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام الاتحاد من الجولة التاسعة، أما الخلود فإنه يأتي في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة بعد مرور 12 جولة.