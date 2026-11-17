حقق المخرج السعودي سلمان المدعوج إنجازًا سينمائيًا دوليًا، بعد فوز فيلمه القصير «The Phone From the Past» بجائزة أفضل فيلم إثارة وتشويق «Best Thriller»، ضمن دورة نوفمبر 2026 من مهرجان Monthly Indie Shorts الدولي للأفلام القصيرة.

ووفقًا لبيان الجائزة جاء هذا الفوز بعد اختيار الفيلم ضمن القائمة الرسمية للمهرجان، التي ضمّت 50 فيلمًا من 13 دولة، شملت السعودية ،سويسرا، وبيرو، وروسيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكندا، والمكسيك، وبلجيكا، وتركيا، وإسبانيا، وفرنسا.

كما يعد فيلم «The Phone From the Past» العمل السعودي الوحيد الذي تأهل إلى القائمة الرسمية للدورة، قبل أن ينجح في حصد جائزة أفضل فيلم إثارة، إحدى الجوائز الـ 11 التي شهدتها منافسات المهرجان.

ويعكس هذا الإنجاز تنامي حضور المواهب السينمائية السعودية في المحافل الدولية، وقدرتها على تقديم أعمال إبداعية تنافس في مختلف الأنواع السينمائية، بما فيها أفلام التشويق والإثارة، التي تتطلب بناءً دراميًا محكمًا ومعالجة بصرية قادرة على جذب المشاهد.

ويُضاف فوز المخرج سلمان المدعوج إلى المشاركات السعودية في المهرجانات السينمائية الدولية، في وقت تشهد فيه صناعة الأفلام بالمملكة حراكًا متناميًا، يفتح آفاقًا أوسع أمام المخرجين وصنّاع الأفلام القصيرة للوصول بإنتاجاتهم إلى منصات العرض والمنافسة العالمية.

يُذكر أن مهرجان Monthly Indie Shorts هو مهرجان شهري يُعنى بالأفلام القصيرة، ويتيح لصنّاع الأفلام من مختلف دول العالم المشاركة بأعمالهم والتنافس على جوائز في فئات سينمائية متعددة. بهدف إلى اكتشاف وتسليط الضوء على المواهب والسينما المستقلة من جميع أنحاء العالم.