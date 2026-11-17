تنطلق منافسات بطولة إكسبو 2030 للأندية للكاراتيه لفئة الإناث، الخميس المقبل، التي ينظمها الاتحاد السعودي للكاراتيه خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر الجاري، على صالة نادي النجمة بمحافظة عنيزة، ضمن البرنامج الزمني للاتحاد للموسم الرياضي 2026.

وتشهد البطولة تنظيم منافسات الكاتا والقتال، بمشاركة اللاعبات من مختلف الفئات العمرية، في إطار المنافسات المحلية التي تتيح للاعبات فرصة التنافس وإبراز مستوياتهن الفنية والمهارية.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للكاراتيه على منصة «إكس» تمثل البطولة إحدى محطات البرنامج الزمني لاتحاد الكاراتيه، الذي يستهدف الارتقاء بالمستوى الفني للاعبات والأندية، وتعزيز استمرارية المنافسات في مختلف الفئات العمرية.