تنطلق فعالية متاهة الحصن «Takeshi's Castle»، الخميس المقبل، ولمدة يومين في قلعة الحصن بمنطقة القدية ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، في تجربة تحدٍّ وعقبات تفاعلية جديدة.

وطبقًا للموقع الرسمي لموسم الرياض الفعالية مستوحاة من البرنامج الشهير، إذ تحوّل المتاهة أجواء برنامج المسابقات الشهير «الحصن» إلى واقع ملموس مليء بالإثارة والحركة.

ويخوض المتسابقون سلسلة من التحديات متدرجة الصعوبة تصل إلى 12-15 تحديًا تختبر السرعة، والقوة، والرشاقة، وتوازن الجسم.

ويتنافس اللاعبون جولة بعد جولة مع تقلص أعداد المتأهلين تدريجيًا، بنظام التصفيات المباشرة. وصولًا إلى تحدي القلعة النهائي الذي يُتوَّج فيه بطل واحد فقط باللقب.

ويمكن حجز التذاكر ومعرفة التفاصيل عبر موقع ويبوك أو من خلال زيارة الموقع الرسمي لموسم الرياض 2026.