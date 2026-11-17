يستعد الفنان خالد عبد الرحمن لتقديم حفل «ليلة خالديات» على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض وبرعاية الهيئة العامة للترفيه، في الـ 26 من نوفمبر الجاري، بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو خالد نوري، في أمسية تحتفي بمسيرته الفنية وعلاقته الراسخة بجمهوره.

وباتت ليلة خالد عبد الرحمن من المواعيد الرئيسة التي تحرص «بنش مارك» على تقديمها في كل موسم، لما يمثله الفنان من قيمة فنية وجماهيرية كبيرة، وقدرة على جمع أجيال من محبي الأغنية السعودية حول أعمال بقيت حاضرة في ذاكرتهم ووجدانهم، لتتحول حفلاته إلى لقاءات تتجدد فيها مشاعر المحبة والوفاء بين الفنان وجمهوره.

ويحضر خالد عبد الرحمن بتجربة فنية لها خصوصيتها، وصوت ارتبط بالصدق والإحساس، ورصيد غنائي رسخ مكانته بين أبرز نجوم الأغنية السعودية والخليجية. وعلى امتداد مسيرته، حافظ على هويته وقربه من جمهوره، الذي شكل حضوره وتفاعله جزءًا أصيلًا من نجاحاته، ومنح لياليه مكانة خاصة في المشهد الغنائي.

وتتواصل الاستعدادات لتقديم أمسية تليق بهذه المسيرة، تجمع إحساس خالد عبد الرحمن بالثراء الموسيقي للأوركسترا، وتمنح محبيه لقاءً جديدًا مع أغنياته وذكرياتهم معها. ومن المقرر طرح تذاكر الحفل 18 نوفمبر الجاري عند الـ 08:00 مساءً عبر منصة «ويبوك».