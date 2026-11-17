أطلق مجلس إدارة الاتحاد السعودي للاكروس استراتيجية الاتحاد 2026ـ2028، والمشاركة الدولية للمنتخب السعودي في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للاكروس بأستراليا، كما دشن الهوية البصرية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري الثاني، برئاسة فهد المعمر رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» استعرض الاجتماع أبرز منجزات الاتحاد خلال الربع الثالث من عام 2026م، وما تحقق من تقدم في مختلف المسارات الفنية والإدارية والتطويرية، إلى جانب متابعة مستوى تنفيذ البرامج والمبادرات المعتمدة، ومؤشرات الأداء ومدى تحقيق المستهدفات.

وتناول الاجتماع أبرز المحطات خلال الفترة الماضية، والجهود المبذولة لتطوير المنتخبات وتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة.

وناقش المجلس الخطة التنفيذية لعام 2027م، وما تتضمنه من برامج ومبادرات ومشروعات تطويرية تستهدف تعزيز انتشار رياضة اللاكروس في السعودية، وتطوير منظومة المنافسات المحلية، ورفع جاهزية المنتخبات للمشاركات الإقليمية والدولية، إلى جانب تأهيل الكوادر الفنية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.