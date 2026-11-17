سجّل التونسي محمد أمين بن حميدة، مدافع فريق الحزم الأول لكرة القدم، مشاركته الدولية الأولى منذ بطولة كأس العالم الماضية، في مباراة انتهت بتعادل غير مفيد لمنتخب بلاده أمام نظيره الليبي على ملعبه، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من سابع مجموعات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2027.

ودفع التونسي معين الشعباني، مدرب «نسور قرطاج»، ببن حميدة أساسيًا ضمن تغييرات استهدفت تحسين مردود المنتخب وكسر سلسلة نتائجه السلبية.

وظل لاعب الحزم داخل الملعب حتى نهاية المباراة وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 77 نتيجة ارتكاب مخالفة.

وتقدم التوانسة أولًا بهدف مبكر أحرزه أنيس بن سليمان، الجناح الأيمن، في الدقيقة الثالثة، وأدرك الليبيون التعادل خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق المهاجم عز الدين المريمي من ضربة جزاء.

ومن جديد عجزت تونس عن إحراز انتصارها الأول واكتفت بالحصول على نقطة ثالثة واستمرت في قاع المجموعة قبل جولتين على نهاية التصفيات، فيما وصلت ليبيا إلى 5 نقاط وتصدرت بفارق الأهداف أمام أوغندا التي تنتظرها مواجهة مع بوتسوانا صاحبة النقاط الثلاث ضمن الجولة الجارية.