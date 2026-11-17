فرّط منتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم في حسم تأهله المبكر إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، بعدما استقبل هدفًا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليتعادل مع مضيفه السيراليوني 1ـ1، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من خامس مجموعات التصفيات.

وشارك الكونغولي شانسيل مبيمبا، مدافع فريق الدرعية، أساسيًا، وخاض المباراة كاملة، التي احتضنها ملعب العبدي في مدينة الجديدة المغربية، وهو المعقل البديل لسيراليون خلال التصفيات بسبب عدم استيفاء أراضيها لمتطلبات اللعب الدولي.

ومنح جونيور كاديل التقدم للمنتخب الكونغولي في الدقيقة 27، بعدما استثمر تمريرة زميله كيفن بيدرو، لينهي الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف دون رد.

وحافظ الكونغوليون على تقدمهم حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، عندما نجح ألي كونتيه في إدراك التعادل لسيراليون، منهيًا آمال منافسيه في حسم بطاقة التأهل خلال الجولة الجارية.

ورفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، متقدمًا بثلاث نقاط على زيمبابوي، صاحبة المركز الثاني بـ7 نقاط، فيما تأتي غينيا الاستوائية ثالثة بـ4 نقاط، وبقيت سيراليون في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وبات المنتخب الكونغولي بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من آخر جولتين لضمان التأهل، في المقابل، يتمسك منتخب سيراليون بآماله حسابيًا، لكنه يحتاج إلى الفوز في مباراتيه المتبقيتين وانتظار تعثر منافسيه.