حقق فريق الصفا الأول لكرة اليد انتصاره الثالث تواليًا ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2026-2027م، عقب فوزه على الجيل 35-22 في الجولة الثالثة، الثلاثاء.

وفي بقية المواجهات، تغلب الترجي على الثقبة 28-22، بينما انتصر الروضة على نظيره أبها 33-17، وحسم التعادل لقاء السلام مع الهداية 21-21.

وبهذه النتائج، يتصدر الصفا الترتيب العام برصيد 6 نقاط، يليه الترجي ثانيًا برصيد 5 نقاط، ثم الهداية ثالثًا برصيد 4 نقاط، واحتل الروضة والسلام المركزين الرابع والخامس برصيد 3 نقاط لكل فريق، فيما جاء الجيل سادسًا برصيد نقطتين، والثقبة سابعًا برصيد نقطة، واحتل أبها المركز الثامن دون نقاط.