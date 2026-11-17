حقق المنتخب الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم فوزاً ثمينًا، الثلاثاء، أمام مضيفه الكيني بنتيجة 2-1، ليستعيد صدارة المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027.

ويتأهل من هذه المجموعة منتخب واحد فقط بسبب مشاركة كينيا في تنظيم البطولة مع تنزانيا وأوغندا، لذا ستنحصر المنافسة بين جنوب إفريقيا صاحبة النقاط وغينيا الثانية قبل جولتين من نهاية التصفيات.

وكان ريليبوحيلي موفوكينغ لاعب الوسط هو نجم اللقاء، حيث سجل هدفين في الدقيقتين 68 و86، ليمنح منتخب «بافانا بافانا» الأفضلية والسيطرة على مجريات المباراة.

وعلى الرغم من تقليص كينيا للفارق عبر محمد باجابير في الدقيقة 89، إلا أن جنوب إفريقيا، بطلة نسخة 1996، نجحت في الحفاظ على تقدمها لتظفر بالنقاط الثلاث، لتتصدر المجموعة، بفارق نقطة واحدة عن غينيا.

أما كينيا، فتجمدت عند المركز الثالث بنقطتين، بينما تذيلت أرتيريا المجموعة بنقطة واحدة.