تلقى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم السابق، عروضًا من السعودية خلال الأيام الماضية حسبما أوضح لـ«الرياضية» جوسيب ماريا أوروبيتج، وكيل أعماله.

ورفض جوسيب تسمية العروض السعودية التي تلقاها موكله، وقال في تصريحاته الثلاثاء: «خلال الأيام الماضية تلقينا عروضًا من السعودية عن طريق وسطاء، ولكن جوارديولا يرفض تمامًا النظر في جميع العروض الحالية».

وأضاف وكيل جوارديولا: «سيبدأ بيب في مناقشة مستقبله بشكل رسمي قبل انطلاق الموسم المقبل وهذا قرار نهائي حتى هذه اللحظة».

وكان جوارديولا قرر الاكتفاء بالفترة التي قضاها مع مانشستر سيتي، وكانت التجربة الأطول له من عام 2016ـ2026، وحقق المدرب الإسباني عددًا من البطولات سواء في إسبانيا أو ألمانيا، وإنجلترا أيضًا، إلى جانب فوزه بألقاب قارية وعالمية.

وفاز بيب بلقب الدوري الإنجليزي في ست مناسبات، وثلاثة ألقاب في الدوري الألماني، بجانب الفوز بالدوري الإسباني ثلاث مرات أيضًا، وعلى مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا سبق لجوارديولا أن حقق اللقب الأغلى أوروبيًا ثلاث مرات، بواقع مرتين مع برشلونة ومرة مع مانشستر سيتي، كما توّج بلقب السوبر الأوروبي في أربع مناسبات، مرتان مع برشلونة ومرة مع بايرن ميونيخ وأخرى مع مانشستر سيتي.