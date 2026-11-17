غادر سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، في وقت متأخر الثلاثاء إلى بانكوك، العاصمة التايلاندية، من أجل حضور حفل جوائز الاتحاد الآسيوي، المقرَّر الخميس المقبل، حسبما كشفته مصادر «الرياضية».

وبحسب المصادر رتبت إدارة الهلال عودة اللاعب مباشرة إلى الرياض بعد نهاية الحفل من أجل الانضمام إلى لاعبي الفريق استعدادًا لمواجهة نيفتشي فرغانة الأوزبكي ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة الإثنين المقبل على ملعب استاد الاستقلال في أوزبكستان.

وأضافت المصادر بجاهزية اللاعب للمواجهة، إذ أكمل جميع خطواته التأهيلية بعد تجاوز إصابة الركبة التي أبعدته عن المباراتين الماضيتين للفريق أمام الفتح ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وشباب الأهلي الإماراتي لحساب «النخبة»، وسيكون قرار مشاركته في المواجهة من عدمها في يد الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق.