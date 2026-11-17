ينتظر أن يشهد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي سيصدر بشكل رسمي خلال اليومين المقبلين خصم 5.35 نقاط من المنتخب السعودي بعد الخسارة أمام نظيره الأوزبكي 1-2 في المواجهة التجريبية التي جرت الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة العاصمة القطرية.

ويأتي خصم هذه النقاط حسب قواعد «فيفا» حال الخسارة من منتخب أقل في التصنيف، وهو ما حدث مع أوزبكستان صاحب المركز الـ59 عالميًا.

ويحتل الأخضر حاليًا المركز الـ54، ولن يتأثر مركزه في التصنيف المقبل على الرغم من هذه الخسارة، وفي المقابل نجح المنتخب الأوزبكي في حصد 5.35 نقطة في التصنيف الدولي بعد فوزه على نظيره السعودي ليرفع رصيده للنقطة 1418.10.

وكان المنتخب السعودي يمتلك 1449.29 نقطة بعدما أضاف «فيفا» له 6.13 نقطة عقب فوزه 3-2 على المنتخب الكوري الجنوبي، لكن بعد الخسارة أمام أوزبكستان أصبحت نقاطه 1443.94.