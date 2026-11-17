ينتظر زكريا هوساوي، الظهير الأيسر لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، الضوء الأخضر من الجهاز الطبي في النادي للدخول في أجزاء من التدريبات الجماعية، وفق ما كشفته مصادر «الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها وصل هوساوي إلى مستوى عالٍ من الجاهزية، وتجاوز عددًا من الاختبارات الطبية الأسبوع الجاري، بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة خليجي 27، التي نظمت في جدة وتوج من خلالها المنتخب بلقب البطولة.

وكان هوساوي تعرض لكدمة في رباط الركبة أبعدته عن المشاركة في مباريات عدة مع فريقه، وينتظر الجهاز الفني موافقة الجهاز الطبي للاعب والمتوقعة أن تكون خلال اليومين المقبلين من أجل الدخول مع زملائه في الحصة التدريبية الجماعية .