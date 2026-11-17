تتواصل أعمال التنسيق بين الجهاز الطبي في نادي الاتحاد بقيادة الإسباني سيرجيو جوميز طبيب النادي، ومختصي التأهيل الخاصين بالكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في البرازيل من أجل تحديد موعد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، وفق ما كشفته مصادر «الرياضية». وطبقًا للمصادر ذاتها يُنتظر أن يبدأ اللاعب المرحلة الأخيرة في جدة، ومن بعدها سيتم تحديد موعد عودته للمباريات الرسمية والتي تعتمد بشكل كبير على مدى استجابة اللاعب للعلاج.

وكانت «الرياضية» ذكرت في الـ 6 من نوفمبر الجاري أن ريوس فضّل أن تكون فترة العلاج للمرحلة الأولى بين البرازيل وكولومبيا.

وتعرض ريوس إلى إصابة التواء في الكاحل الأيسر مع تضرر الرباط الشظوي مع بداية مواجهة فريقه أمام أبها، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي التي انتهت 1ـ1 في 30 أكتوبر الماضي.