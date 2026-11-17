عاد التركي كينان يلديز، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم، إلى التدريبات المنفردة، الثلاثاء، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ أغسطس.

ونشر النادي مقطع فيديو على حساباته بعنوان «خطوة خطوة كينان»، ظهر فيه الدولي التركي وهو يتحرك بالكرة في أحد مراكز تدريبات يوفنتوس.

ولم يحدد النادي موعدًا لعودة لاعبه «21 عامًا» إلى المباريات، لكن وسائل الإعلام الإيطالية تتوقع أن يحصل ذلك مطلع ديسمبر المقبل.

وتعرض كينان لكسر في عظمة المشط الخامسة في قدمه اليسرى خلال المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي يوم 23 أغسطس، استدعى تدخلًا جراحيًا وفترة تعافٍ طويلة امتدت لثلاثة أشهر.

ولم يكن يلديز اللاعب البارز الوحيد في يوفنتوس الذي خضع لعملية جراحية في الأسابيع الأخيرة، إذ يغيب أيضًا الفرنسي كيفرين تورام والقائد مانويل لوكاتيلي منذ سبتمبر.

وفي ظل هذه الغيابات المؤثرة، يحتل يوفنتوس المركز السابع في الدوري ، متأخرًا بفارق 11 نقطة عن الصدارة، قبل استضافة فينيسيا الـ19 الأحد في المرحلة الـ12.