قدّم البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تمريرة حاسمة، للمرة الثانية فقط على الصعيد الدولي، مهديًا منتخب بلاده أحد الأهداف الثلاثة التي انتصر بها على نظيره الويلزي داخل دياره في كارديف «3ـ2»، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من رابع مجموعات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وحسمت البرتغال بهذا الفوز صدارة المجموعة التي ضمنت التأهل عنها قبل جولتين، وخففت آثار خسارتها القاسية، الجمعة الماضي، أمام الدنمارك بنتيجة 1ـ4.

وبدأت الإثارة مبكرًا، بعدما افتتح برونو فرنانديز التسجيل للبرتغال «11»، لكن ويلز ردت سريعًا بهدف ديفيد بروكس «13».

وأضاف سوربا توماس الهدف الثاني لويلز في الدقيقة 40. وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد بيدرو نيتو البرتغال إلى المباراة بإحراز هدف التعادل «43»، بصناعة من ترينكاو.

وسبق للاعب الأهلي صناعة هدف واحد فقط مع البرتغال في مباراة أمام إيرلندا، أكتوبر 2025، ضمن تصفيات كأس العالم.

وشهد الشوط الثاني مغادرة ترينكاو الملعب في الدقيقة 59، ليشارك كارلوس فوربس بدلًا منه، فيما دخل جواو فيليش، نجم النصر، في التوقيت ذاته بديلًا لجونزالو راموس.

ونجح فوربس، الذي ارتدى القميص رقم 7 بعد إعلان اعتزال النجم التاريخي كريستيانو رونالدو، في منح البرتغال التقدم بتسجيل الهدف الثالث «70». وبعد الهدف مباشرة دخل روبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، بديلًا لفيتينيا.

وتعقدت مهمة البرتغال في الحفاظ على التقدم بعد طرد بيدرو نيتو «74» إثر حصوله على الإنذار الثاني، لكنها استطاعت تسيير الفترة المتبقية وحسمت الانتصار.

وأنهت البرتغال المجموعة محتلة الصدارة برصيد 15 نقطة وتلتها النرويج صاحبة النقاط التسع التي تأهلت برفقتها إلى ربع النهائي، وجاءت الدنمارك ثالثة وويلز رابعة بـ 9 و3 نقاط على الترتيب. وتفوقت النرويج على الدنمارك بفارق المواجهات المباشرة.