حسم المنتخب المغربي الأول لكرة القدم تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، بعدما تغلب على نظيره النيجري بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، في مباراة احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط ضمن الجولة الرابعة من أولى مجموعات التصفيات.

ويدين المغرب بهذا الانتصار إلى الجناح عبد الله وزان، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22، مستثمرًا تمريرة زميله إبراهيم دياز، ليمنح «أسود الأطلس» أفضلية مبكرة نجحوا في الحفاظ عليها حتى صافرة النهاية.

وشهدت المواجهة مشاركة ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، أساسيًا في تشكيلة المغرب، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة.

وفي الشوط الثاني، دخل يوسف النصيري، مهاجم الاتحاد، عند الدقيقة 61، بدلًا من ياسر الزابيري، مسجلًا مشاركة جديدة بعد عودته إلى المنتخب المغربي خلال نوفمبر الجاري.

ورفع المغرب رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، متصدرًا المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد النيجر عند ثلاث نقاط، لتتعقد مهمتها في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

وضمن المغرب التأهل إلى البطولة القارية المقررة في كينيا وأوغندا وتنزانيا عام 2027، بعد توسيع الفارق بينه وبين النيجر وليسوتو، ثالث ورابع المجموعة، إلى 9 نقاط قبل آخر جولتين.