قاد المهاجم إرلينج هالاند، المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم، إلى خطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب مضيفه الدنماركي، بتسجيله هدف الفوز 3-2 في الوقت القاتل من لقاء تخلفت خلاله بلاده بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة من المستوى الأول.

ودخلت الدنمارك اللقاء في المركز الثاني ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بفارق ثلاث نقاط عن النرويج، بعد الفوز الكبير في الجولة السابقة على البرتغال 4-1.

أما النرويج فكانت بحاجة إلى الفوز بهذه المباراة كي تصبح على المسافة ذاتها من الدنمارك بتسع نقاط لكل منهما، ما كان سيمنحها أفضلية المواجهتين المباشرتين بعد أن تغلب عليها ذهابًا 3-2 في الجولة الافتتاحية.

لكن النرويج وجدت نفسها متخلفة بهدفين ثم متعادلة مع الوصول إلى الوقت بدل الضائعِ، قبل أن تمنحه ركلة جزاء نفذها هالاند بطاقة العبور إلى نصف النهائي بصحبة البرتغال التي تغلبت على ويلز 3-2.

ووجدت النرويج نفسها متخلفة بهدفين نظيفين قبل مرور ربع ساعة عبر راسموس هويلوند الذي كان في المكان المناسب لمتابعة الكرة في الشباك بعد اعتراض خاطئ من المدافع توربيورن هيغيم «11»، وبيار-إميل هويبيرج بكرة رأسية إثر عرضية من جوستاف إيزاكسن «14».

واعتقد هالاند أنه سجل هدفه الدولي السابع والستين في 61 مباراة، قبل أن يلغيه حكم الفيديو المساعد «33». لكن نجم مانشستر سيتي سرعان ما زار الشباك بعد أقل من أربع دقائق وأعاد الأمل لبلاده بعد تمريرة من القائد مارتن أوديجارد الذي ضغط على الحارس النروَجيّ وأجبره على الخطأ «37».

وبقيت النتيجة على حالها حتى أشعل أوديجارد اللقاء بإدراكه التعادل «84» بعد مجهود من البديلين أوسكار بوب وأندرياس شيلديروب على الجهة اليسرى، قبل أن يسدد الأخير كرة ارتطمت بالوجه الداخلي للقائم، وترتد إلى أوديجارد الذي سددها في الشباك من اللمسة الأولى.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، ارتكب يواكيم أندرسن خطأ مميتًا حين لمس الكرة بيده في المنطقة المحرمة، فاحتسبت ركلة جزاء بعد تدخل الـ VAR انبرى لها هالاند وسجل هدفه الثاني في اللقاء والثامن والستين بألوان بلاده، مانحًا إياها بطاقة العبور إلى نصف النهائي في المركز الثاني بفارق المواجهتين المباشرتين عن جارتها.