أطلق نادي الخليج بالتعاون مع روضة ألوان الطفولة العالمية، فعالية «حقي أن أكون طفلًا» في مقر النادي تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل.

وشهد اليوم الأول من الفعالية حضورًا وتفاعلًا مميزًا، من خلال مجموعة من الأركان والأنشطة التوعوية والتفاعلية التي تهدف إلى التعريف بحقوق الطفل، وتعزيز الوعي بأهمية حمايتها وترسيخها في المجتمع.

وتناولت الفعالية التي تُختتم، الخميس، عددًا من حقوق الطفل، أبرزها: الحق في اللعب والترفيه والتعليم، والخصوصية واحترام الحياة الخاصة، والرعاية الصحية، والمساواة وعدم التمييز، والرعاية الصحية المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب الحق في التعبير عن الرأي، والمشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وإتاحة الفرصة للإبداع وتنمية المواهب.

وتسلط المبادرة الضوء على مجموعة من الحقوق الأساسية للأطفال، تشمل الحق في اللعب والترفيه والتعليم، والخصوصية واحترام الحياة الخاصة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، بما في ذلك الرعاية المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز.

وتتناول الأنشطة حق الطفل في التعبير عن الرأي، والمشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وإتاحة الفرصة للإبداع وتنمية المواهب، فضلًا عن التأكيد على حقه في العيش ضمن بيئة آمنة تصون سلامته الجسدية والنفسية وتدعم نموه وتطوره.

وتندرج هذه الخطوة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لنادي الخليج، وسعيه إلى تفعيل الشراكات المجتمعية وتقديم مبادرات تعزز الوعي بالقضايا الإنسانية والتربوية لبناء بيئة داعمة لحقوق الطفل.