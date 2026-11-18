وصل سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى بانكوك قبل نحو ساعة واحدة من وصول فراس البريكان، لاعب الأهلي، وذلك من أجل حضور حفل جوائز الاتحاد الآسيوي 2026، وفق ما كشفته مصادر «الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، غادر الدوسري في وقت متأخر، الثلاثاء، من الرياض مرورًا بالدوحة، ثم إلى العاصمة التايلاندية التي وصل إليها صباح الأربعاء، فيما غادر البريكان من الدوحة، مقر معسكر المنتخب السعودي خلال فترة التوقف الدولي مباشرة، ووصل إلى بانكوك ظهر الأربعاء.

وينظم الاتحاد القاري، الأربعاء، مؤتمرًا صحافيًا لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2026.

وينافس البريكان على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2026، إلى جانب سالم الدوسري، قائد الهلال، والإيراني علي رضا بيرانفاند، حارس مرمى فريق تراكتور ومنتخب بلاده.