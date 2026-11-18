يخوض الفيلم السعودي «جحيم العابرين» مغامرة جمع عناصر الرعب والتشويق النفسي في تجربة سينمائية، مستندًا إلى رواية تطرح حكاية ذات طبيعة ذهنية، وهو ما وضع صناع العمل أمام تحدٍ يتجاوز نقل الأحداث من صفحات الكتاب إلى الشاشة، وصولًا إلى بناء تجربة بصرية ونفسية تضع المشاهد في قلب الحكاية وتدفعه إلى محاولة فك خيوطها.

وفي الوقت الذي تراهن فيه المخرجة هناء العمير على تقديم معالجة سينمائية تحافظ على غموض الرواية وتوترها، يتطلع بطل الفيلم باسل الصلي، إلى أن تكون التجربة خطوة جديدة في مسيرته الفنية، نحو تحقيق حلمه بالوصول إلى العالمية.

وفي تصريح خاص لـ«الرياضية»، كشف باسل عن حماسه الكبير لعرض الفيلم، موضحًا أنه تعمد عدم مشاهدته قبل العرض، مفضلًا أن تكون تجربته الأولى مع العمل داخل صالة السينما وبحضور الجمهور، حتى يعيش لحظة التفاعل مع الأحداث ويتعرف إلى ردود فعل المشاهدين بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن الفيلم يمثل تجربة مختلفة في مسار السينما السعودية، معتبرًا أنه من أوائل التجارب السعودية في أفلام الرعب، وهو ما يزيد من حماسه لعرضه والتعرف إلى استقبال الجمهور لهذه النوعية من الأعمال.

وعن كواليس التصوير، أوضح باسل أن فريق العمل صور مشاهده في منطقة أبها، التي تتميز بطبيعتها الجبلية وارتفاعها وطقسها البارد.

ولم يخفِ باسل أن طموحه يتجاوز حدود المشاركة في أعمال ناجحة محليًا، مؤكدًا أن حلمه هو الوصول إلى العالمية، وأن يسهم من خلال اختياراته في تقديم الفنان السعودي بصورة تصل إلى جمهور مختلف حول العالم.

من جانبها، أوضحت المخرجة هناء العمير أن تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي فرض عليها تحديًا خاصًا، إذ تطلب الأمر توظيف المشاعر والعناصر البصرية، حتى لا يظل المشاهد مجرد متلقٍ للأحداث، وإنما يصبح طرفًا في متابعة التفاصيل ومحاولة فهم مساراتها.

وأضافت أن التحدي الحقيقي تمثل في كيفية بناء التوتر وتوزيع المعلومات والاستفادة من الصورة للتعبير عن جوانب لا يستطيع الحوار وحده نقلها.

وعن اختيار باسل لتجسيد شخصية «عاصم»، كشفت المخرجة عن أنها رأت ملامح الشخصية فيه منذ بداية التفكير في اختيار الممثل، وهو ما جعلها تراه مناسبًا للدور، في خطوة تعكس أهمية التوافق بين رؤية المخرج وقدرة الممثل على تجسيد الشخصية وتقديم أبعادها.