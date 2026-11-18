تقدم الاتحاد الياباني لكرة القدم، الأربعاء، رسميًا بطلب ترشح كوزو تاشيما لرئاسة الاتحاد الدولي «فيفا» في الانتخابات المقررة العام المقبل، من أجل محاولة إزاحة الرئيس الحالي السويسري جياني إنفانتينو.

وأفاد الاتحاد الياباني بأنه بعث برسالة يوصي فيها بترشيح تاشيما لرئاسة الهيئة الكروية العليا قبل الموعد النهائي المحدد عند منتصف ليل الأربعاء.

ويواجه الياباني منافسة من الفرنسي فيليب ديالو في محاولة لإزاحة إنفانتينو الذي ارتبط اسمه بقضايا مثيرة للجدل في الأشهر الأخيرة.

وأعلن اللاعب السويسري السابق رامون فيجا والأكاديمي الكاميروني جان كريبان سوتير نياميس رغبتهما في الترشح.

وذكر تاشيما أنه يريد أن يضفي على منصب رئيس «فيفا» الحس الأخلاقي الرفيع الذي تتميز به اليابان، مضيفًا في بيان نشره الاتحاد الياباني «سنعرّف العالم أجمع بأهمية اللعب النظيف والاحترام والنزاهة، وهي قيم أساسية تقع في صميم كرة القدم والرياضة عمومًا».

وتابع الياباني البالغ 68 عامًا: «مدفوعًا بإدراك عميق لرسالتي وبعزيمة لا تتزعزع، سأخوض هذا التحدي لكي يصبح «فيفا» منظمة أكثر سلامة وموثوقية تسهم بدرجة أكبر في تطوير كرة القدم على مستوى العالم».

وقد شغل تاشيما عضوية مجلس «فيفا»، ويتولى حاليًا منصب الرئيس الفخري للاتحاد الياباني للعبة.

وستجرى الانتخابات في 18 مارس 2027 في الرباط.