يستضيف ملعب أرامكو عند الـ 05:30 مساء الأربعاء، المواجهة التجريبية لفريق القادسية الأول لكرة القدم أمام الرفاع البحريني، في خطوة تهدف إلى تقييم الكفاءة التشغيلية للملعب، واختبار الأنظمة والمرافق استعدادًا لاستقبال المباريات والفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى.

وتأتي هذه المباراة ضمن خطة متكاملة لاختبارات جاهزية الملعب، تشمل محاكاة العمليات التشغيلية المرتبطة بتنظيم المباريات، بدءًا من حركة دخول الجماهير وانسيابية تنقلهم عبر البوابات والممرات، وصولًا إلى اختبار مداخل صالات الضيافة، والحافلات، والمسارات المخصصة للفرق الرياضية، وغرف تبديل الملابس.

كما تتضمن الاختبارات تقييم جاهزية الأنظمة التقنية داخل الملعب، بما في ذلك الشاشات الرئيسة وأنظمة العرض، والإضاءة الداخلية والخارجية، والتقنيات التشغيلية المختلفة، للتأكد من كفاءتها وتكاملها بما يضمن تقديم تجربة متكاملة للجماهير والفرق الرياضية والمنظمين.

ومن المقرر أن تشهد المباراة حضور نحو ألفي شخص من المدعوين، وذلك من خلال دعوات خاصة، بهدف اختبار إجراءات استقبال الجماهير وتنظيم دخولهم وخروجهم، وقياس كفاءة إدارة الحشود والخدمات المصاحبة في بيئة تشغيلية تحاكي المباريات الفعلية.

ولن تتضمن هذه المرحلة حضورًا إعلاميًا، نظرًا لطبيعتها التجريبية وتركيزها على تقييم الجاهزية الفنية والتشغيلية للملعب.

وتركز التجربة على اختبار التنسيق بين مختلف الفرق التشغيلية والفنية، وقياس كفاءة الإجراءات المعتمدة، ورصد الملاحظات وفرص التحسين، بما يسهم في تعزيز مستوى الجاهزية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وفق أعلى المعايير.

وتعد هذه المباراة إحدى المراحل ضمن سلسلة من الاختبارات والتجارب المرتقبة، التي تهدف إلى التحقق من جاهزية الملعب بصورة شاملة، وصولًا إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والسلامة والجودة التشغيلية.

ويواصل ملعب أرامكو تنفيذ خطط الجاهزية وفق نهج تدريجي ومدروس، بما يعزز استعداده لاستضافة المباريات والفعاليات والأحداث الرياضية والترفيهية مستقبلًا، وتقديم تجربة استثنائية للجماهير والزوار تعكس تطلعات الملعب ومكانته بوصفه إحدى الوجهات الرياضية الحديثة في السعودية.