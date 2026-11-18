فرض فريق برشلونة الأول لكرة القدم، هيمنته على جوائز رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لموسم 2025ـ2026، بعدما حصد ثلاثة من أبرز الألقاب الفردية.

ويتقدم يامين لامال نجم برشلونة قائمة المتوجين بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب، والألماني هانزي فليك جائزة أفضل مدرب، فيما نال جوان جارسيا جائزة أفضل تصدٍ، وذلك ضمن جوائز الموسم التي سيحتفى بفائزيها خلال حفل «جلوب سوكر في الإمارات 28 ديسمبر المقبل.

وسيجمع الحفل نخبة من أبرز الشخصيات في عالم كرة القدم، ليشكل منصة عالمية للاحتفاء بإنجازات الفائزين خلال موسم نجح فيه ‌برشلونة في الاحتفاظ ‌بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ويحصل يامال على ‌جائزة ⁠أفضل لاعب في ⁠الدوري بعدما لعب دورًا محوريًا في تتويج برشلونة باللقب، منهيًا الموسم برصيد 16 هدفًا و12 تمريرة حاسمة.

أما جائزة أفضل مدرب فستذهب إلى فليك بعد قيادته برشلونة إلى لقب الدوري للموسم الثاني تواليًا، إذ أنهى الفريق الموسم برصيد 94 نقطة، محافظًا على مستوى مميز وثابت طوال مشواره.

وفي فئة أفضل ⁠لاعب تحت 23 عامًا، نال كارلوس إسبي ‌الجائزة بعد موسم أول لافت في ‌دوري الأضواء.

وسجل المهاجم، البالغ من العمر 20 عامًا، 11 هدفًا، ‌بينها 10 أهداف في آخر 13 جولة من الموسم، ‌ليسهم بشكل كبير في بقاء ليفانتي بين أندية الدرجة الأولى، ويضمن لنفسه مكانًا بين أفضل 15 هدافًا في المسابقة.

وسيتوج جوان جارسيا بجائزة أفضل تصدٍ في الموسم، تقديرًا لتصديه المميز في مباراة ‌القمة أمام إسبانيول.

وتصدر جارسيا التصويت النهائي متفوقًا على يان أوبلاك وأوناي سيمون.

في المقابل، حصد ⁠أردا جولر ⁠جائزة أفضل هدف في الدوري لموسم 2025ـ2026 بفضل هدفه الرائع في شباك إلتشي على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين وكان الهدف قد اختير أيضًا أفضل هدف في شهر مارس.

ويحظى نجوم دوري الأضواء الإسباني بحضور قوي في القوائم المختصرة لجوائز «جلوب سوكر»، إذ تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب سبعة لاعبين من الدوري الإسباني، من بينهم يمال والفرنسي كيليان مبابي والانجليزي جود بلينجهام والاسباني باو كوبارسي.

وينافس لاعبو الدوري الإسباني على جوائز أفضل مهاجم وأفضل لاعب وسط وأفضل مدافع وأفضل حارس مرمى وأفضل لاعب صاعد، فيما رشح برشلونة لجائزة أفضل نادٍ للرجال، وفليك لجائزة أفضل مدرب.