تبدأ النسخة الخامسة من مسابقة «شاعر الراية»، الثلاثاء المقبل، على مسرح الدرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض.

وتشهد النسخة الخامسة مشاركة 30 شاعرًا من مختلف الدول العربية، يتنافسون على جوائز ومكافآت تبلغ قيمتها 3 ملايين ريال، فيما تُبث أولى حلقاته مباشرةً عبر القناة السعودية عند الـ 10:00 مساءً.

ويتنافس الشعراء المشاركون على مدى عشر حلقات مباشرة، مدة كل منها 90 دقيقة، عبر ثلاث مراحل تنافسية وصولًا إلى التتويج باللقب.

وتضم لجنة التحكيم في المسابقة ناصر السبيعي، وخالد المريخي، والدكتور صالح الشادي، فيما يحصل الفائز بلقب «شاعر الراية» على جائزة قدرها مليون ريال.

ويخصص البرنامج جوائز تقارب مليون ريال لمسابقة «المشهد» عبر منصة «إكس»، التي تتيح للجمهور المشاركة بإبداعات شعرية مستوحاة من مشاهد بصرية، بهدف اكتشاف المواهب وإتاحة الفرصة لها للظهور، وتوسيع نطاق المشاركة خارج المنافسة الرئيسة، وتعزيز حضور الشعر النبطي عبر المنصات الرقمية.

ويأتي البرنامج ضمن جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون لدعم المواهب الشعرية، وإبراز الشعر النبطي بوصفه أحد مكونات الموروث الثقافي السعودي والخليجي والعربي، من خلال تقديم محتوى يجمع بين المنافسة الشعرية والمشاركة الجماهيرية.

ومنذ انطلاق البرنامج 2022م، ارتفع عدد الدول المشاركة من عشر دول في موسمه الأول إلى خمس عشرة دولة في موسمه الرابع، وتُوّج باللقب خلال المواسم الأربعة الماضية الشاعر الكويتي مزيد الوسمي، والشعراء السعوديون سعد بن عدال، وفهد بجاد البقمي، ومحمد المحلكم.

ويرتبط البرنامج باسم الأمير بدر بن عبد المحسن ـ رحمه الله ـ الذي أسهم في تأسيسه، واختارته الهيئة شخصية رمزية دائمة للبرنامج، تقديرًا لإسهاماته في الشعر والثقافة.

ويُعرض «شاعر الراية» مباشرةً على القناة السعودية مساء كل ثلاثاء، مع إتاحة المشاركة للجمهور عبر التطبيق الرسمي للبرنامج.