تنطلق بطولة الأحساء للرياضات الإلكترونية، خلال الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر الجاري في مدينة أبيكس الرياضية بجامعة الملك فيصل.

وتجرى البطولة بتنظيم من هيئة تطوير الأحساء، والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ونادي الفتح، وغرفة الأحساء، وجامعة الملك فيصل.

وتشمل البطولة خمس منافسات رئيسة في ألعاب «Fortnite»، و«Rocket League»، و«Tekken 8»، و«EA FC 27»، ومحاكاة السباقات «Sim Racing»، وتتنوّع بين المنافسات الفردية والجماعية، فيما تُتاح المشاركة للهواة والمحترفين من عمر ثمانية أعوام فأكثر.

وتنظم المنافسات اليومية خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر، ببطولة مستقلة في كل لعبة يوميًا، يتأهل بطلها إلى نهائي «كأس الأحساء» 29 نوفمبر، الذي يجمع أبطال الأيام الخمسة في كل لعبة للتنافس على اللقب، فيما يُفتح التسجيل يوميًا وتُعتمد جداول المباريات بعد إغلاقه.

وتستوعب المنافسات نحو 300 متنافس يوميًا، إلى جانب مناطق للعب الحر بطاقة استيعابية تتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف لاعب يوميًا، تضم أجهزة «بلايستيشن 5»، وحاسبات الألعاب، ومحاكيات السباقات، وتجارب الواقع الافتراضي.