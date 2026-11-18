افتتحت في مسرح «عبادي الجوهر أرينا» في جدة فعالية «ذا بيج باونس أرابيا»، التي تقدمها «بنش مارك» للمرة الأولى.

وتستقبل الفعالية زوارها من 18 إلى 27 نوفمبر الجاري على مدى عشرة أيام، بمفهوم عالمي مستوحى من «ذا بيج باونس أمريكا»، أكبر فعالية متنقلة للألعاب الهوائية في العالم، وبخبرة سعودية تقدم تجربة ترفيهية مشتركة للصغار والكبار.

وتضم الفعالية خمس ألعاب هوائية عملاقة، تشمل «سكاي سكرابر سلايد» بزحليقتها المرتفعة وأجوائها الاستوائية، و«سبورت سلام» التي تجمع تحديات كرة السلة والقدم وغيرها، إلى جانب «سيتي إكس سكيب» بمساحاتها الملونة للقفز والتزحلق، و«أوكتو بلاست» المستوحاة من عالم أعماق البحار، و«ذا ميني جاينت» التي تقدم مسارًا للعقبات والحواجز الهوائية والمنعطفات وصولًا إلى خط النهاية.

وتمتد التجربة إلى 18 نشاطًا تفاعليًا، تتنوع بين ورش العمل والزوايا الإبداعية والمنافسات العائلية ومواقع التصوير، إلى جانب حضور ست شخصيات من أصدقاء «بيج باونس»، ومناطق للمطاعم والمقاهي والجلوس، بما يتيح للعائلات قضاء وقت يجمع اللعب والاستراحة والمشاركة.

وتجرى الفعالية عبر أربع جلسات يوميًا، مدة كل منها ساعتان، بإجمالي 40 جلسة خلال فترة إقامتها، وبسعة تصل إلى 1300 مشارك في الجلسة، لتوفر نحو 52 ألف فرصة للعب. كما خصصت جلسات للنساء فقط من الـ 07:00 إلى الـ 09:00 مساء أيام 21 و24 و27 نوفمبر.