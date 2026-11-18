أوضح فراس البريكان، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن جائزة أفضل لاعب في آسيا تعد حلمًا بالنسبة له، مؤكدًا أنه بذل الكثير للوصول إلى الترشيحات النهائية وذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحافي لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2026 الأربعاء.

وقال البريكان: «فخور وسعيد بوجودي معكم ولحظة لا توصف لي وأول مرة أكون موجودًا هنا وهو حلم من أحلام الطفولة وحققته اليوم.. لا أستطيع أن أتكلم ولا أصف شعوري بوجود أسطورة السعودية سالم الدوسري، واللاعب الذي سيحققها يستاهلها إن شاء الله».

وأضاف البريكان: «في حال فوزي هذا سيكون شيئًا عظيمًا لي خاصة أنها في بداية مسيرتي وبداية انطلاقتي وحلم الطفولة أن أكون في هذا المكان وأنا اليوم أعيشه لكن لم يكن من السهل.. اجتهدت وعملت واليوم أنا في هذا المكان، ومثل ما أقول دائمًا المنتخب السعودي بشكل عام يملك مهاجمين مميزين ولكن لم يأخذوا فرصتهم ولكن الحمد لله قدرت أحضر وآخذ فرصتي وشاهدتم ما قدمناه الفترة الماضية واللاعب السعودي موجود لكن يحتاج وقتًا ليأخذ فرصته وأثق بجميع المهاجمين».

وردًا على سؤال «الرياضية» حول عودته بعد يوم واحد من الجائزة لمواجهة النصر «المؤجلة» في الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي قال البريكان :« الموضوع صعب ومتعب لكن الجائزة تستاهل، وإن انكتبت لي سوف أنسى هذا التعب كله ودعواتكم لي».

وينافس البريكان على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2026، في الحفل المقرر، الخميس، إلى جانب سالم الدوسري، قائد الهلال، والإيراني علي رضا بيرانفاند، حارس مرمى فريق تراكتور ومنتخب بلاده.