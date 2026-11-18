عبّر سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن فخره بحصوله مرتين على جائزة أفضل لاعب في آسيا، مؤكدًا سعادته بالترشح للمرة الثالثة، وذلك قبل حفل جوائز الاتحاد الآسيوي 2026، الخميس.

وقال سالم خلال المؤتمر الصحافي، الأربعاء، بحضور جميع المرشحين لجائزة أفضل لاعب :«أولًا أشكر الأمير محمد بن سلمان على دعمه الدائم للرياضيين.. فخور بحصولي على الجائزة مرتين كأول لاعب سعودي واليوم أترشح للمرة الثالثة ونمثل السعودية أنا وأخي فراس البريكان، وسعيد بما قدمته للكرة السعودية»

وردًا على سؤال «الرياضية» حول ترشحه للمرة الثالثة قال الدوسري: «أمر طبيعي أن أي لاعب يتمنى أن يكتب التاريخ بتحقيق الجائزة للمرة الثالثة وهذا ما أعمل عليه دائمًا، ولكن لن تكون نهاية المطاف إذا لم أفز.. عندي أهداف وراح أعمل عليها وبإذن الله نقدم للسعودية وللرياضة الشيء الكثير».

وأضاف الدوسري خلال حديثه في المؤتمر : «في السابق خلال الحفل الماضي ذكرت أن نقطة العمر وقلت إنه مجرد رقم، لكن كلامي بمعناه لابد إنك تحافظ ولابد إنك تعمل حتى تحصل على نتيجة مثل ما حصلت عليها، واللاعب السعودي يمتلك إمكانات عالية ومع الأيام راح تشوفون جودة اللاعب السعودي».

ويتنافس سالم على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2026 في الحفل المقرر، الخميس، إلى جانب فراس البريكان، لاعب الأهلي، والإيراني علي رضا بيرانفاند، حارس مرمى فريق تراكتور ومنتخب بلاده.