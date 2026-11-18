لم تقتصر أهمية حكاية «جريمة في الزمالك»، ثالث حكايات مسلسل «القصة الكاملة»، بالنسبة إلى الممثلة صبا مبارك على تقديم شخصية درامية تواجه اتهامات وملابسات جنائية معقدة، بل امتدت إلى اختبار قدرتها على الاقتراب من تفاصيل إنسانية واجتماعية ترسم ملامح الشخصية وتكشف تناقضاتها.

ومع تصدر «جريمة في الزمالك» محركات البحث وتفاعل الجمهور مع أحداثها، أعربت صبا مبارك عن سعادتها بردود الأفعال، مؤكدة في تصريحاتها أن المشروع يمثل تجربة مهمة بالنسبة إليها.

وقالت لـ «الرياضية» صبا إنها سعيدة وممتنة لردود الأفعال التي تلقتها بعد عرض الحكاية، موضحة أن تعليقات الجمهور أثرت فيها بصورة كبيرة وأسعدتها، وأضافت أن مشاركتها في هذا العمل تمثل تجربة مهمة بالنسبة إليها، خاصة وأن حكاية المسلسل مستمدة من قصة واقعية معربة عن تقديرها لكل من أسهم في خروج العمل إلى النور.

ووجهت صبا الشكر إلى صانع الفكرة الأصلية سامح سند، والمنتج مجدي الهواري، ومنصة «شاهد» لاحتضان هذا المشروع وكل المشاريع الفنية التي تقدمها وإتاحة الفرصة لتقديمها، كما أعربت عن تقديرها لفريق العمل، وفي مقدمته المخرج محمود عبد التواب والسيناريست عمرو سمير عاطف، إلى جانب جميع المشاركين في تنفيذ الحكاية.

وتجسد صبا في «جريمة في الزمالك» شخصية «نادية»، التي تجد نفسها وسط سلسلة من الأحداث المتشابكة، بعدما قادتها ظروفها الاجتماعية والأسرية إلى مسار تتداخل فيه الضغوط المعيشية مع جريمة غامضة، لتبدأ دائرة الشكوك والتحقيقات في الاتساع، وتتوالى المفاجآت مع انكشاف تفاصيل الواقعة ودوافع الشخصيات المرتبطة بها.

وفي اختيارها لتفاصيل الشخصية، كان الظهور من دون مكياج أحد العناصر التي حرصت صبا على تقديمها بما يتوافق مع طبيعة نادية وظروفها.

وتضم الحكاية، إلى جانب صبا مبارك، محمد علي رزق في شخصية «علاء»، وأحمد بهاء، وهي من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج مجدي الهواري.