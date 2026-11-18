صادق المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الاجتماع التاسع الذي عقد صباح الأربعاء في بانكوك العاصمة التايلاندية على القرار الذي اتخذته اللجنة المنظمة لكأس آسيا في وقت سابق من الشهر الجاري، بشأن تأجيل انطلاقة بطولة كأس آسيا السعودية 2027، وفق إعلان الموقع الرسمي للقاري، الأربعاء.

وأكد المكتب التنفيذي أن هذا التعديل الاستراتيجي من شأنه توفير البيئة المثالية للاعبي القارة الآسيوية والاتحادات الوطنية المشاركة والجماهير والشركاء كافة.

وقدم الشيخ سلمان آل خلفية، الذي ترأس الاجتماع، شكره إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 على روح التعاون والتفاني في سبيل تقديم بطولة ترتقي إلى مستوى عالمي حقيقي، مشيدًا بهما لإعطاء الأولوية للمصلحة المشتركة لأسرة كرة القدم، مع ضمان أفضل الظروف الممكنة لجميع الأطراف المعنية التي نعتز بها.

وأضاف: «بفضل قوتنا الجماعية، لدينا ثقة كاملة لا تتزعزع بأن السعودية ستنظم بطولة ترسي معيارًا قاريًا جديدًا ومتميزًا لكرة القدم».

وأبدى رئيس الاتحاد الآسيوي عن عمق امتنانه للاتحاد التايلاندي وقال: «بالنيابة عن الاتحاد الآسيوي، أود أن أعرب عن عميق امتناننا للاتحاد التايلاندي لكرة القدم على حفاوة الاستقبال الرائعة، إذ أثبتوا مرة أخرى أنهم شريك أساسي، من خلال توفير أجواء استثنائية للاحتفال، الخميس، بتميز كرة القدم الآسيوية في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي».

وختم آل خليفة حديثه وقال: «كما ذكرت خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اليابان الشهر الماضي، فإن قوتنا تكمن في وحدتنا، ويصبح التضامن أعظم أصولنا، أنتم القوة الدافعة وراء هذا الاستقرار، إن عزيمتكم هي التي ترسخ مسيرة التقدم في قارتنا، إذ شكّل صمودنا الآسيوي الذي لا يُضاهى النموذج الذي استندنا إليه لتحقيق أعظم إنجازاتنا».

وكان المكتب التنفيذي تناول الخطوة التعاونية الحاسمة المتمثلة في إعادة جدولة كأس آسيا السعودية 2027، التي ستنظم في 23 ديسمبر 2027 وبعد المصادقة على القرار الذي اتخذته اللجنة المنظمة لكأس آسيا في وقت سابق من هذا الشهر، أكد المكتب التنفيذي أن هذا التعديل الاستراتيجي يضمن توفير البيئة المثلى للاعبين في آسيا، والاتحادات الوطنية المشاركة، والجماهير الشغوفة، وجميع الشركاء.