مدّد النجم الدولي التركي الشاب أردا جولر، لاعب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، عقده مع النادي الإسباني حتى 2032، وفق ما أعلن النادي الملكي، الأربعاء.

وقال نادي العاصمة في بيان: «اتفق ريال مدريد وأردا جولر على تمديد عقد لاعبنا الذي سيبقى مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2032».

وانضم جولر الذي خاض مع بلاده 38 مباراة حتى الآن رغم أعوامه الـ21، إلى ريال مدريد في يوليو 2023 وهو في الثامنة عشرة من عمره.

وخلال أربعة مواسم بقميص الفريق، خاض 126 مباراة وأحرز خمسة ألقاب وجميعها في 2024 توزعت بين دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس إنتركونتيننتل، كأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني.

وبات جولر من الركائز الأساسية الموسم الجاري في تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مسجلًا أربعة أهداف مع 7 تمريرات حاسمة في 14 مباراة ضمن جميع المسابقات.

وفي سبتمبر الماضي، نال التركي جائزة أفضل لاعب واعد في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025ـ2026.