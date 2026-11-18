أعلنت اللجنة المنظمة للجائزة الوطنية لقطاع السيارات في السعودية، الأربعاء، أسماء الفائزين في دورتها الرابعة عشرة 2026، ضمن 25 فئة، وذلك خلال حفل جرى في مدينة جدة، بحضور نخبة من المهتمين بقطاع السيارات من السعودية والشرق الأوسط.

وجرى اختيار الفائزين من بين أكثر من 600 طراز وفئة ترشحت للجائزة هذا العام، حيث تولّت لجنة تحكيم متخصصة في مجال السيارات تقييم الترشيحات واختيار الأسماء والطرازات المدرجة في القائمة النهائية، والإعلان عن الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز، الذي جرى برعاية غرفة جدة، وبدعم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية واللجنة الوطنية لوكلاء السيارات.

وحصدت شركة «سير» الوطنية للسيارات النصيب الأكبر من الجوائز والتقييمات؛ تقديرًا لما قدمته من ابتكارات في طرازاتها الجديدة، فيما اُختِير جيمس دي لوكا الرئيس التنفيذي للعلامة شخصية العام في قطاع السيارات.

وتوزعت بقية الجوائز الرئيسة على عدد من الفئات، شملت السيارات الكهربائية وسيارات السيدان الفاخرة، فيما شهدت دورة هذا العام إضافة خمس فئات جديدة، إلى جانب جوائز مخصصة لرياضة السيارات وإنجازات الأبطال السعوديين على المستويين المحلي والدولي، وتكريم أبرز المؤثرين في قطاع السيارات.