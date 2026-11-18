اختُتمت منافسات نخبة المحليين التأهيلية، الأربعاء، ضمن مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2026، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور في مقره بمَلهم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

وشهدت المنافسات، التي جرت على مدار يومين، 12 شوطًا شملت فئات الجير بيور والشاهين والحر ومثلوث الجير والجير شاهين والجير تبع «فرخ وقرناس»، وتأهل أصحاب المراكز العشرة الأولى في كل شوط، لخوض منافسات 12 كأسًا تحمل اسم الملك عبد العزيز، والمقرر تنظيمها الخميس 26 نوفمبر الجاري.

وأكد الصقار والمدرب فلاج الدوسري أنَّ أشواط نخبة المحليين التأهيلية اتسمت بالقوة والندية، وشهدت مستويات مميزة قدَّمتها الصقور المشاركة، إلى جانب تحقيق أرقام لافتة تعكس تطور مستويات الأداء والاهتمام المتزايد بتجهيز الصقور وتأهيلها للمنافسات.

وأثنى الدوسري على مستوى التنظيم والإمكانات التي يوفرها مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، مشيرًا إلى أنَّ ما يشهده من تطور في المنافسات والخدمات المقدمة للمشاركين يعكس حجم العمل الذي يبذله المركز الوطني للصقور، ويسهم في الارتقاء بالصقارة وتعزيز حضورها، مؤكدًا أنَّ المهرجان أصبح وجهة مهمة للصقارين، وفرصة لقياس مستويات صقورهم والتنافس مع نخبة المشاركين.

من جانبه، وصف الصقار عبد الله عبد الهادي الميموني المنافسات بالقوية، في ظل تقارب المستويات وارتفاع حدة التنافس بين المشاركين، مثمنًا ما قدَّمته الصقور من أداء مميز خلال الأشواط التأهيلية، وما أتاحته من فرصة للصقارين لإظهار إمكاناتهم ومستويات صقورهم.

وثمّن الميموني جهود المركز الوطني للصقور في تنظيم المهرجان وتوفير البيئة المناسبة للمنافسات، مؤكدًا أنَّ مهرجان الملك عبد العزيز للصقور هو الأقوى عالميًّا، لما يجمعه من تنوع في الفئات والأشواط، وحجم المشاركة، وقيمة الجوائز، ومستوى التنظيم، الأمر الذي يعزز مكانته الدولية ويجعله محط أنظار الصقارين من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي أشواط نخبة المحليين التأهيلية ضمن مسابقة الملواح التي تضم أشواطًا متنوعة للمحترفين والملاك والهواة، إلى جانب أشواط الصقارين الدوليين وشوطي صقار المستقبل، وأشواط مسابقة المزاين، وصولًا إلى الأشواط النهائية المتمثلة في كؤوس الملك عبد العزيز وسيف الملك وشلفا الملك، بما يعزز فرص المشاركة، ويرسخ مكانة السعودية مركزًا عالميًّا لموروث الصقارة.