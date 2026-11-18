تنطلق فعاليات حديقة الحيوان، الخميس، ضمن موسم الرياض في نسخته السابعة.

وتقدم حديقة الحيوان للزوار مجموعة من التجارب التفاعلية والعروض الحية والأنشطة العائلية، التي تجمع بين الترفيه والتعرف على الحيوانات وبيئاتها.

وتحتضن الحديقة، التي تمتد على مساحة 161 ألف متر مربع، 1,600 حيوان تنتمي إلى أكثر من 170 نوعًا، وتتيح للزوار استكشاف تنوع الحياة الفطرية من خلال تجارب تشمل إطعام الزرافة، وتجارب النمور والأسود والدببة، إلى جانب بيت الطيور وبيت البوم ونفق التماسيح والمزرعة وساحة الكنغر.

وتوفر الحديقة أكثر من 8 تجارب إطعام بإشراف المختصين، إلى جانب جولات إرشادية تُعرّف الزوار بالحيوانات وسلوكها وموائلها، ومحطات تفاعلية تناسب العائلات والمجموعات، بما يضيف بُعدًا معرفيًا إلى تجربة الزيارة.

وتشمل الأنشطة المخصصة للأطفال ركن «المزارع الصغير» لزراعة النباتات، والرسم على الوجه والتلوين، إضافة إلى خمسة مواقع للتصوير مع مجسمات وخلفيات مستوحاة من الكائنات، فيما تتوزع في الحديقة خيارات للأطعمة والمشروبات ومتاجر وأكشاك للهدايا التذكارية.

وتقدم الحديقة برنامجًا من العروض الحية والترفيهية، يتضمن عروض السيرك والاستعراضات البهلوانية، وعروض الخفة والفرق الموسيقية، إلى جانب العروض المتنقلة والمسيرات الاستعراضية التي تضم شخصيات وأزياء مستوحاة من الحيوانات.

ويواصل موسم الرياض في نسخته السابعة تقديم تجارب ترفيهية ورياضية وفنية متنوعة، تجمع الفعاليات العالمية والعروض الحية والأنشطة العائلية، وتلبي اهتمامات مختلف فئات الجمهور، ما يعزز مكانة العاصمة بوصفها وجهة رائدة للترفيه.