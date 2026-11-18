استدعى الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، 6 لاعبين من فريق تحت 21 عامًا، وذلك تحسبًا للاستعانة بخدماتهم خلال مواجهة العلا التجريبية التي تلعب عند الـ 05:00 عصر الأربعاء، على ملعب النادي في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الاستدعاء شمل كلًا من كريم هنداوي، ياسين آل جابر، غسان باعبد الله، محمد هزازي، عبد الله السهلي، عبد المجيد عياش، إذ يسعى مدرب الفريق إلى تعويض الغيابات والنقص جراء الإصابات ومشاركات البعض مع منتخباتهم الدولية خلال فترة التوقف الدولية الجارية حاليًا.

وكانت «الرياضية» أشارت وفق مصدر خاص، الثلاثاء، إلى أن فيسينج سيمنح أحمد شراحيلي مدافع الفريق، دقائق لعبٍ في تجربة العُلا للوقوف على جاهزيته، وتقييمه فنيًّا وبدنيًّا ضمن خطوات إعادته تدريجيًّا للمشاركة في المواجهات الرسمية بعد استئناف المنافسات.

ويستأنف الاتحاد، مبارياته بمواجهة باختاكور الأوزبكي، الإثنين المقبل، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل الاتحاد المرتبة العاشرة في مجموعة «الغرب» برصيد 4 نقاط، فيما يقف رابعًا في قائمة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، مبتعدًا بفارق 6 نقاط عن المتصدر.