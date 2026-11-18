رفضت رابطة دوري المحترفين السعودي «البنر» المقترح من قبل رابطة مشجعي النادي الأهلي، المخصص لتقديمه في مواجهة «الكلاسيكو» أمام النصر، الجمعة، في «مؤجلة» الجولة التاسعة، التي تجرى على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن رابطة مشجعي الأهلي، لا تزال تنتظر الموافقة على «التيفو» المقترح، الذي قدم مع «البنر»، تمهيدًا لتركيبه على مدرجات الملعب، الخميس.

وبيّن المصدر أنه يتوقع أن تصل الموافقة على «التيفو» والذي صمم دعمًا للوطن، مساء الأربعاء، وفور تلقي الموافقة ستسارع الرابطة بتركيبه على المدرجات، مساء الخميس.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية، لملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الذي سيحتضن المباراة أكثر من 62,000 مقعد.

وكانت مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الإماراتي في نهائي «خليجي 27» والتي لعبت في 27 أكتوبر الماضي، سجلت رقمًا قياسيًا، بأعلى حضور جماهيري في الملعب بواقع 62,827 متفرجًا، كاسرةً الرقم القياسي للحضور في مباراة البرازيل والأرجنتين التجريبية والتي لعبت في أكتوبر 2018 بعد أن حضرها أكثر من 62,315 متفرجًا.