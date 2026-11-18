وقّع الاتحاد السعودي للهوكي، الأربعاء، ثلاث اتفاقيات تعاون مع اتحادات الهوكي في قطر وتركيا وجنوب إفريقيا، وذلك على هامش المؤتمر الخمسين للاتحاد الدولي للهوكي، الذي عُقد في الدوحة العاصمة القطرية، في إطار جهود الاتحاد لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع شراكاته مع الاتحادات النظيرة.

وأوضح عبد الإله الميمون، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهوكي، أن توقيع الاتفاقيات يأتي امتدادًا لجهود الاتحاد في بناء شراكات دولية فاعلة، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير منظومة الهوكي في السعودية، وتعزيز حضور الهوكي السعودي على المستوى الدولي.