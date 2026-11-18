في 21 نوفمبر من العام 1957 ولد كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، والمرشح لمنافسة السويسري جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، في منطقة أماكوسا بمحافظة كوماموتو جنوب اليابان، وكان أصغر أربعة أشقاء في أسرة يعمل والدها في صيد الأسماك كصاحب شباك ويشغل مناجم فحم ويوسع أعماله التجارية في المنطقة، وانتقلت العائلة إلى حي سيتاجايا بطوكيو عندما بلغ الخامسة من عمره حيث درس في مدرستي يوجا الابتدائية والمتوسطة.

ثم التحق بمدرسة أوراوا مينامي الثانوية في سايتاما وقاد فريقها للفوز ببطولة المدارس الثانوية الوطنية 1976، وواصل دراسته في جامعة تسوكوبا متخصصًا في علوم الرياضة وتخرج منها 1980 قبل أن يحصل على رخصة تدريب من فئة «ب» في الجامعة الألمانية للرياضة بكولونيا بين 1983 و1986 ويكمل الماجستير في الدراسات العليا بتسوكوبا 1987.

شارك مع منتخب اليابان في سبع مباريات دولية وسجل هدفًا واحدًا بين 1979 و1980 أثناء دراسته الجامعية، ثم انضم إلى نادي فوروكاوا إلكتريك في دوري كرة القدم الياباني ولعب 39 مباراة وسجل ستة أهداف بين 1980 و1982 قبل اعتزاله اللعب في سن 25، وعمل لاحقًا مدربًا في جامعتي تسوكوبا وريكيو، وتولى تدريب منتخب اليابان تحت 17 عامًا في بطولة العالم 2001، ثم شغل مناصب فنية وإدارية في الاتحاد الياباني لكرة القدم بدءًا من المدير الفني 2002 والأمين العام 2006 ونائب الرئيس 2010 ورئيس الاتحاد من 2016 إلى 2024 ليصبح رئيسًا فخريًا، وانتخب عضوًا في مجلس «فيفا» منذ 2015 وترأس اتحاد شرق آسيا لكرة القدم في فترات متفرقة.

يبلغ طوله 184 سنتيمترًا، وتزوج من الطبيبة ميتشيكو دوهي المتخصصة في إصابات الرياضة والتي عملت طبيبة للمنتخب الياباني في الأولمبياد وعضوًا في اللجنة الطبية لـ«فيفا»، ولديهما ابنان هما رينتارو المولود 1997 والذي لعب كرة القدم احترافًا في هولندا وكرواتيا، وشوه المولود 1998، وأخوه الأكبر شوجي شغل منصب عمدة بلدة رينهو بين 1991 و2023.

باع بعض أسهمه الشخصية لتوفير نحو 30 مليون ين لتمويل حملته الانتخابية بنفسه، وكان يتبرع بمعظم مكافآته كعضو في مجلس «فيفا» للاتحاد الياباني بما تجاوز 250 مليون ين خلال فتراته الإدارية، ولا تظهر سجلات عامة عن ثروة محددة أو أنشطة تجارية خارج المجال الكروي بعد عمله القصير في شركة فوروكاوا إلكتريك، ويفضل المشي والتجوال كما يحب الطبخ ويعد الأسماك الموسمية بطريقة بسيطة، ويختار المأكولات اليابانية وعلى رأسها الدجاج المقلي الكاراجي الذي يقارن جودته في مطاعم العالم.

أعلن ترشحه في 5 نوفمبر 2026 بدعم كامل من الاتحاد الياباني الذي قدم ترشيحه رسميًا إلى «فيفا» في 17 نوفمبر، ليصبح أول مرشح ياباني لرئاسة الاتحاد الدولي وأبرز منافس لجياني إنفانتينو في انتخابات مارس 2027 بالمغرب بعد حصوله على دعم خمسة اتحادات وطنية، وبات بذلك مرشح اليابان الأول للمنافسة في انتخابات «فيفا».