بدأ صناع فيلم «ملك الغابة» تصوير أولى مشاهد العمل، الذي يجمع الممثلين هشام ماجد وهنا الزاهد في تجربة سينمائية جديدة، لكن رحلة الفيلم ستشهد توقفًا مؤقتًا خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتباط بطليه بتصوير أعمالهما الدرامية لموسم رمضان 2027، وفقًا لما كشفه مصدر خاص لـ «الرياضية».

وأوضح المصدر أن المخرجة مريم أبو عوف تسعى خلال الفترة الحالية إلى إنجاز أكبر قدر ممكن من المشاهد الرئيسة، مستغلة الفترة المتاحة قبل انشغال هشام ماجد وهنا الزاهد بتصوير مسلسلاتهما الرمضانية، على أن يتوقف تصوير الفيلم مع بدء ارتباطهما بعودة تصوير أعمالهما الجديدة، ويستأنف فريق العمل عقب إجازة عيد الفطر 2027.

وكان صناع الفيلم قد احتفلوا بانطلاق التصوير داخل صالة ألعاب رياضية في منطقة وسط البلد بالقاهرة، حيث اختارت مريم أبو عوف الموقع لتصوير المشاهد الافتتاحية، بحضور هشام ماجد وهنا الزاهد وعدد من الفنانين المشاركين في العمل.

ويجدد «ملك الغابة» التعاون بين هشام ماجد وهنا الزاهد، بعد اجتماعهما في فيلمي «فاصل من اللحظات اللذيذة» و«بضع ساعات في يوم ما»، إلا أن الثنائي يخوض هذه المرة تجربة مختلفة ترتكز على علاقة غير تقليدية تبدأ بالعداوة والمنافسة، قبل أن تتغير مساراتها مع تطور الأحداث.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي يعتمد على الكوميديا السوداء والمفارقات الساخرة، إذ يجسد هشام ماجد شخصية صانع محتوى «إنفلونسر» الذي يتبنى أفكارًا مناهضة للحركة النسوية «الفيمنست»، لتجمعه بالشخصية التي تقدمها هنا الزاهد علاقة متوترة، تتحول إلى سلسلة من المواجهات والمكايدات المتبادلة.

ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد وخالد الصاوي ورحمة أحمد وميشيل ميلاد، وهو من تأليف فادي أبو السعود، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي.