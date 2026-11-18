تأكد غياب أيمن يحيى ونادر الشراري، لاعبا فريق النصر الأول لكرة القدم، عن مواجهة «الكلاسيكو» التي يحل فيها ضيفًا على الأهلي في «مؤجلة» الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، التي تنظم على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر أنَّ يحيى والشراري غير جاهزين، وسيتم إبعادهما عن القائمة التي ستغادر الخميس إلى مدينة جدة، استعدادًا لهذه المباراة، فيما قرَّر الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق، خوض التدريب الأخير على ملعب «دار النصر» في الرياض صباح يوم السفر إلى جدة.

وبيَّن أنَّ آنج استدعى 9 لاعبين من فريق تحت 21 عامًا، واستعان بهم في التدريبات التي انطلقت الأربعاء عند الـ 11:00 صباحًا، على أن يقرر الخميس القائمة التي ستغادر إلى جدة.

من جانبهم، يُنتظر أن ينتظم جميع اللاعبين الدوليين عبد الإله العمري ونواف بوشل وعبد الله الحمدان وعبد الله الخيبري رفقة البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، في تدريب الخميس.

ويحتل النصر المرتبة الثالثة في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، متساويًا مع القادسية بالرصيد ذاته، مبتعدًا عن الهلال المتصدر بفارق نقطتين.