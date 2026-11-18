فاز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم 2ـ0 على العلا، مساء الأربعاء، في مباراة تجريبية ضمن استعدادات الطرفين للاستحقاقات المقبلة.

وأنهى «النمور» الشوط الأول متقدمين بهدفٍ للمهاجم النيجيري جورج إيلينيخينا. وأضاف المدافع الكرواتي يان كارلو سيميتش هدفًا خلال الشوط الثاني.

وانطلقت المباراة في تمام الـ 5:00 مساءً على ملعب نادي الاتحاد، الذي أغلقها أمام حضور الجماهير أو وسائل الإعلام.

وينتمي العلا إلى دوري الدرجة الأولى للمحترفين، ويقوده المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو.

ويستعد «الإتي»، مع مدربه الألماني ينز فيسينج، لملاقاة باختاكور الأوزبكستاني، الإثنين في جدة، ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة. بعدها بثلاثة أيام، يواجه ضيفه نيوم في الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وقبل فترة التوقف، احتل الفريق المركز الرابع في الدوري، برصيد 24 نقطة. وآسيويًا، حلَّ عاشرًا في المجموعة، بحصوله على 4 نقاط.