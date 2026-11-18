رفض فريق العدالة الأول لكرة القدم الخسارة أمام ضيفه العروبة بعد أن فرض عليه تعادلًا قاتلًا 3ـ3، الأربعاء، على ملعب نادي هجر في الأحساء ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ11 لدوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وبدأ العروبة المباراة بشكل مثالي بعد تقدمه بهدفين عن طريق هشام الدبيس «1» وعمار الهرفي «21»، لكن العدالة نجح في تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بتسجيله هدفين حملا توقيع عبد الله الرشيدي «24» ورياض البراهيم «45+2».

وفي الشوط الثاني، وضع الدبيس فريقه مجددًا في المقدمة بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث للعروبة «47»، وبدت المباراة في طريقها لصالح الضيوف قبل أن يخطف العدالة هدفًا قاتلًا عبر أحمد المولد من ركلة جزاء «90+6».

وبهذه النتيجة، تعثر العدالة بالتعادل للمباراة الثانية تواليًا، مكتفيًا بحصد نقطة، لكنه صعد مركزًا في ترتيب الدوري، حيث أصبح تاسعًا بـ14 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، رفع العروبة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ13، علمًا أنه واصل غيابه عن الانتصارات للمباراة الخامسة تواليًا «3 تعادلات وخسارتان».