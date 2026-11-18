كسب فريق القادسية الأول لكرة القدم نظيره الرفاع البحريني 4ـ2 خلال المواجهة التجريبية التي جرت على ملعب أرامكو، الأربعاء، ضمن استعداداته خلال فترة التوقف الجارية.

واحتضن ملعب أرامكو المباراة بحضور نحو 2000 مشجع لمرحلة الاختبارات التشغيلية للمنشأة الجديدة التي تتسع لنحو 47 ألف متفرج، وذلك للوقوف على جاهزية المرافق والخدمات اللوجستية، تمهيدًا لافتتاحه الرسمي واستضافته لمنافسات كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034.

وتناوب على رباعية الفريق القدساوي كلٌ من الفرنسي محمد سنجاري، الإسباني ناتشو فيرنانديز، باسل العبادي، وفهاد الشمري.

وبدأ الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب الفريق القدساوي، المباراة بتشكيلة أساسية تألفت من البلجيكي كوين كاستيلس حارس المرمى، أبوبكر سعيد، الأوروجوياني جاستون ألفاريز، عبد العزيز العليوة، محمد القحطاني، الألماني جوليان فايجل، عبد الملك الجابر، النيجيري سليماني ساني، الإسباني مارتينيو كوميكار، الفرنسي محمد سنجاري.

وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب القادسية عديدًا من التغييرات بهدف الوقوف على جاهزية أكبر عدد من لاعبيه قبل استئناف مشوار الفريق بعد فترة التوقف الجارية المتزامنة مع أيام «فيفا».

ويستعد القادسية لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي الثلاثاء المقبل في دبي ضمن خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، وبعدها يواجه ضيفه الفيحاء لحساب الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق الشرقي المركز الخامس في ترتيب البطولة الآسيوية برصيد 8 نقاط، أما على الصعيد المحلي فإنه يأتي ثانيًا في جدول الدوري بـ28 نقطة.